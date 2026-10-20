La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 21 ottobre dalle 16:00 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nebahat si infuria con Akif, tornato a casa per prendere dei vestiti, pensando che stia già convivendo con Suzan mentre a scuola gli studenti devono realizzare oggetti che verranno messi all’asta di beneficenza annunciata dal preside.