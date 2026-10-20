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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV20 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 21 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda mercoledì 21 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 21 ottobre dalle 16:00 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 21 ottobre

Gözde Türker (Harika) e Cihan Simsek (Ogulcan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Gözde Türker (Harika) e Cihan Simsek (Ogulcan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Nebahat si infuria con Akif, tornato a casa per prendere dei vestiti, pensando che stia già convivendo con Suzan mentre a scuola gli studenti devono realizzare oggetti che verranno messi all’asta di beneficenza annunciata dal preside.

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