Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Tutto per la mia famiglia
SERIE TV19 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 19 ottobre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 19 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda lunedì 19 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 19 ottobre

Simge Selçuk (Nebahat) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Simge Selçuk (Nebahat) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Nebahat si infuria con Akif, tornato a casa per prendere dei vestiti: la donna pensa che abbia già iniziato a convivere con Suzan.

Sul fronte scolastico, gli studenti devono realizzare oggetti da mettere all’asta di beneficenza annunciata dal preside.

Nel frattempo, per avvicinarsi a Doruk, Ozge cerca di separarlo da Asiye.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Love devotion
  • Triangolo d'amore
  • Il prezzo del tradimento
  • In sua difesa
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • Il peccato e la vergogna
  • High school secrets
  • Too young to love me
  • Rosy Abate - La serie
  • Forget me not
  • I segreti della porta accanto