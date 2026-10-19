Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda lunedì 19 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Nebahat si infuria con Akif, tornato a casa per prendere dei vestiti: la donna pensa che abbia già iniziato a convivere con Suzan.
Sul fronte scolastico, gli studenti devono realizzare oggetti da mettere all’asta di beneficenza annunciata dal preside.
Nel frattempo, per avvicinarsi a Doruk, Ozge cerca di separarlo da Asiye.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.