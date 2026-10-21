La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 22 ottobre dalle 16:00 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nel frattempo, per avvicinarsi a Doruk, Ozge cerca di separarlo da Asiye.
Grazie al nuovo lavoro con Tayfun, Ömer riesce a portare più cibo in tavola per la famiglia e organizza un primo vero appuntamento con Susen.