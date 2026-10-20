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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV20 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 20 ottobre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 20 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda martedì 20 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 20 ottobre

Yigit Koçat (Ömer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Yigit Koçat (Ömer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Resul propone alla classe una giornata al bowling, ma nascono nuove tensioni tra i ragazzi dopo che Tolga attacca Ömer.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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