La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda sabato 24 ottobre dalle 14:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Akif, dopo aver cercato di fermare la lite, confida a Suzan di aver consegnato i documenti per il divorzio alla moglie.
Doruk rassicura la madre dopo che quest'ultima gli confessa il timore di dover vivere senza Akif.
Harika è nei guai dopo aver speso i soldi che erano stati affidati a Omer, finendo anche in questura, mentre il ragazzo trova un compromesso con Tayfun per ripagare il debito.