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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV23 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 24 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda sabato 24 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda sabato 24 ottobre dalle 14:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 24 ottobre

Yigit Kocak (Ömer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Yigit Kocak (Ömer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Akif, dopo aver cercato di fermare la lite, confida a Suzan di aver consegnato i documenti per il divorzio alla moglie.

Doruk rassicura la madre dopo che quest'ultima gli confessa il timore di dover vivere senza Akif.

Harika è nei guai dopo aver speso i soldi che erano stati affidati a Omer, finendo anche in questura, mentre il ragazzo trova un compromesso con Tayfun per ripagare il debito.

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