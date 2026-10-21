Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 22 ottobre in prima serata Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Sengul prepara un pasto abbondante per tutta la famiglia e prova a riconquistare Orhan, ma il marito si rifiuta persino di rivolgerle la parola. Mentre Omer si trova con gli scagnozzi di Tayfun per riscuotere un debito, sventa una tragedia salvando loro la vita.
Nel frattempo, a casa dello zio, le cose si complicano a causa delle rate del prestito bancario che la famiglia non riesce a ripagare. I ragazzi vanno al bowling con la scuola, ma Ayla crea tensioni, mettendo i bastoni tra le ruote a Berk e Aybike, mentre Tolga fa uno scherzo a Ogulcan.
Akif informa Suzan di voler divorziare da Nebahat e, il giorno seguente, porta alla moglie l'accordo di divorzio da firmare. Nebahat realizza che il reale motivo è Suzan. Omer spende soldi senza pensieri grazie al nuovo lavoro. Asiye sospetta ma lui la distrae con un regalo. Mentre Asiye mostra le scarpe ricevute dal fratello ad Aybike, Doruk si presenta a casa per restituirle delle tempere dimenticate a scuola.
Infine, Omer scopre che qualcuno a scuola ha preso per errore il suo zaino, in cui conservava le centomila lire affidategli da Tayfun. Insieme ad Asiye, Aybike e Ogulcan avvia una disperata ricerca.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.