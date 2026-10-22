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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV22 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 23 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda venerdì 23 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 23 ottobre dalle 16:00 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 23 ottobre

Melis Minkari (Aybike) in una scena di Forbidden Fruit 4
Melis Minkari (Aybike) in una scena di Forbidden Fruit 4

Omer scopre che qualcuno a scuola ha scambiato il suo zaino, in cui conservava le centomila lire affidategli da Tayfun.

Il ragazzo, aiutato da Asiye, Aybike e Ogulcan, cerca disperatamente il suo zaino. Nel frattempo, Harika, dopo aver trovato il denaro al suo interno, inizia a spenderlo senza freni, ma la situazione precipita quando viene aggredita da un malintenzionato e, nel tentativo di difendersi, lo colpisce alla testa con un sasso.

Infine, Nebahat, furiosa e ubriaca, si presenta davanti casa di Suzan insieme ad Ayla e inizia un violento scontro.

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