La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 23 ottobre dalle 16:00 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Omer scopre che qualcuno a scuola ha scambiato il suo zaino, in cui conservava le centomila lire affidategli da Tayfun.
Il ragazzo, aiutato da Asiye, Aybike e Ogulcan, cerca disperatamente il suo zaino. Nel frattempo, Harika, dopo aver trovato il denaro al suo interno, inizia a spenderlo senza freni, ma la situazione precipita quando viene aggredita da un malintenzionato e, nel tentativo di difendersi, lo colpisce alla testa con un sasso.
Infine, Nebahat, furiosa e ubriaca, si presenta davanti casa di Suzan insieme ad Ayla e inizia un violento scontro.