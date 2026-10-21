Mentre Omer si trova con gli scagnozzi di Tayfun per riscuotere un debito, sventa una tragedia salvando loro la vita prima che gli uomini di Ahmet possano colpirli con un coltello.

Akif, nel frattempo, è al settimo cielo: le pratiche per il divorzio da Nebahat sono quasi concluse e Suzan accetta finalmente di uscire a cena con lui.

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