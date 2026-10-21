La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 22 ottobre in prima serata, alle 21.20, su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Mentre Omer si trova con gli scagnozzi di Tayfun per riscuotere un debito, sventa una tragedia salvando loro la vita prima che gli uomini di Ahmet possano colpirli con un coltello.
Akif, nel frattempo, è al settimo cielo: le pratiche per il divorzio da Nebahat sono quasi concluse e Suzan accetta finalmente di uscire a cena con lui.