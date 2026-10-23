Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda venerdì 23 ottobre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity , dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.

Omer si rende conto che il suo zaino, in cui conservava le centomila lire di Tayfun, è stato preso per sbaglio da qualcuno e cerca di recuperarlo con l’aiuto di Asiye, Aybike e Ogulcan.

Harika trova lo zaino con il denaro e inizia a spenderlo. La situazione precipita quando la ragazza viene aggredita da un ladro.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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