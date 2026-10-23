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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV23 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 23 ottobre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 23 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 23 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 23 ottobre

Gözde Türker (Harika) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Gözde Türker (Harika) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Omer si rende conto che il suo zaino, in cui conservava le centomila lire di Tayfun, è stato preso per sbaglio da qualcuno e cerca di recuperarlo con l’aiuto di Asiye, Aybike e Ogulcan.

Harika trova lo zaino con il denaro e inizia a spenderlo. La situazione precipita quando la ragazza viene aggredita da un ladro.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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