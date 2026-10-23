Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 23 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Omer si rende conto che il suo zaino, in cui conservava le centomila lire di Tayfun, è stato preso per sbaglio da qualcuno e cerca di recuperarlo con l’aiuto di Asiye, Aybike e Ogulcan.
Harika trova lo zaino con il denaro e inizia a spenderlo. La situazione precipita quando la ragazza viene aggredita da un ladro.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.