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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV26 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le trame della settimana dal 2 al 7 novembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della seconda stagione della soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 2 a sabato 7 novembre durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2: le trame dal 2 al 7 novembre

Recep Usta (Berk) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Recep Usta (Berk) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Asiye viene colpita da un proiettile. Omer si sente in colpa e Doruk lo accusa di aver messo in pericolo la famiglia.

Suzan viene trovata con il corpo di Resul e viene arrestata come principale sospettata. Akif cerca di aiutarla.

Akif scopre che il video sulla morte di Veli è stato dato a Resul da Omer tramite Kaan.

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