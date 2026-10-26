Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 2 a sabato 7 novembre durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Asiye viene colpita da un proiettile. Omer si sente in colpa e Doruk lo accusa di aver messo in pericolo la famiglia.
Suzan viene trovata con il corpo di Resul e viene arrestata come principale sospettata. Akif cerca di aiutarla.
Akif scopre che il video sulla morte di Veli è stato dato a Resul da Omer tramite Kaan.