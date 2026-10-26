Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda lunedì 26 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Omer raggiunge un compromesso con il suo creditore Tayfun con l'intento di rateizzare il debito.
Resul è devastato dopo aver ricevuto un'improvvisa visita della polizia finanziaria; l'uomo non sa che è stata orchestrata da Akif.
A scuola, Doruk tenta in ogni modo di riavvicinarsi ad Asiye.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.