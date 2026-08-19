Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Tutto per la mia famiglia

SERIE TV19 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 19 agosto in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 19 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda mercoledì 19 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 19 agosto

Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Kadir si dà da fare giorno e notte per racimolare i soldi necessari a mandare Ömer negli Stati Uniti. A scuola, Melisa confessa a Doruk di aver cercato di allontanarlo da Kadir, la ragazza che vive a casa degli Eren, seguendo un consiglio di Kaan.

Nel frattempo, Kaan si avvicina sempre di più ad Asiye, tanto da insegnarle a suonare il pianoforte. Tolga, vedendo la scena, decide di stuzzicare Doruk, insinuando che tra i due ci sia qualcosa.

Convinto di essere stato tradito, Doruk affronta Kaan davanti ad Akif. La discussione prende una brutta piega e Kaan, esasperato, finisce per rivelare il segreto che Akif gli aveva ordinato di tenere nascosto. La verità lascia Doruk sconvolto, che si sente tradito dal padre e decide di andarsene da casa degli Atakul. Akif tenta invano di trattenerlo e poi mente a Nebahat per nascondere quanto successo.

Intanto, gli Eren si riuniscono per festeggiare Orhan, che finalmente riesce a camminare grazie all’aiuto di Cemile. Ma la gioia dura poco.

Durante una serena serata in giardino, la famiglia Eren festeggia i progressi di Orhan. All’improvviso arriva Doruk. Sengul, con la sua solita ospitalità, gli offre un posto dove dormire e lo sistema accanto a Ogulcan in salotto.

Nel frattempo, Omer, durante una consegna a domicilio, incontra un musicista e rimane colpito dalla sua batteria. Doruk e Ogulcan passano una notte insonne a causa dei russamenti di Orhan. La mattina seguente, tutta la famiglia si reca a scuola.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche