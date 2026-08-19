Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda mercoledì 19 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Kadir si dà da fare giorno e notte per racimolare i soldi necessari a mandare Ömer negli Stati Uniti. A scuola, Melisa confessa a Doruk di aver cercato di allontanarlo da Kadir, la ragazza che vive a casa degli Eren, seguendo un consiglio di Kaan.

Nel frattempo, Kaan si avvicina sempre di più ad Asiye, tanto da insegnarle a suonare il pianoforte. Tolga, vedendo la scena, decide di stuzzicare Doruk, insinuando che tra i due ci sia qualcosa.

Convinto di essere stato tradito, Doruk affronta Kaan davanti ad Akif. La discussione prende una brutta piega e Kaan, esasperato, finisce per rivelare il segreto che Akif gli aveva ordinato di tenere nascosto. La verità lascia Doruk sconvolto, che si sente tradito dal padre e decide di andarsene da casa degli Atakul. Akif tenta invano di trattenerlo e poi mente a Nebahat per nascondere quanto successo.

Intanto, gli Eren si riuniscono per festeggiare Orhan, che finalmente riesce a camminare grazie all’aiuto di Cemile. Ma la gioia dura poco.

Durante una serena serata in giardino, la famiglia Eren festeggia i progressi di Orhan. All’improvviso arriva Doruk. Sengul, con la sua solita ospitalità, gli offre un posto dove dormire e lo sistema accanto a Ogulcan in salotto.

Nel frattempo, Omer, durante una consegna a domicilio, incontra un musicista e rimane colpito dalla sua batteria. Doruk e Ogulcan passano una notte insonne a causa dei russamenti di Orhan. La mattina seguente, tutta la famiglia si reca a scuola.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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