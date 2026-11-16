Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda lunedì 16 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Akif e Suzan organizzano un incontro per comunicare ai ragazzi che si sposeranno la settimana successiva.
La tensione è palpabile. Suzan informa Doruk che lei e Akif hanno acquistato una nuova casa in cui ci sarà una stanza riservata solo a lui, ma il ragazzo risponde freddamente di avere già una casa.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.