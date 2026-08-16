Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda domenica 16 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Kaan insinua dubbi nella mente di Nebahat, facendole trovare una fotografia che ritrae insieme Akif e la madre del ragazzo. La donna, sospettosa, affronta il marito, che cerca di minimizzare la vicenda e di allontanare ogni ombra sul loro passato. Ma Kaan non ha alcuna intenzione di fermarsi e avverte Akif che, prima o poi, tutti scopriranno la verità.

A scuola, l'allontanamento di Berk spinge Aybike a fare i conti con i propri sentimenti e a confessare finalmente ciò che prova. Tra imbarazzo, sincerità e promesse reciproche, i due iniziano ufficialmente la loro storia d'amore. Per Mazlum, invece, arriva il momento di chiudere con Talya.

Nel frattempo, Kadir continua a cercare una sistemazione per Cemile, ma il destino cambia improvvisamente le cose. Quando un incendio divampa nella cucina di Orhan, Cemile rischia la propria vita per salvarlo. Il gesto coraggioso della ragazza spinge Orhan a rivedere il giudizio che aveva su di lei e a riconoscere di essersi sbagliato.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17.55 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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