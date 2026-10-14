Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda mercoledì 14 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Ömer affronta le difficoltà economiche e il dolore per l’assenza di Kadir, cercando di prendersi cura delle sorelle.
Sengul, pur avendo riacquisito la memoria, continua a fingere di non ricordare nulla. Akif però la smaschera davanti a Nebahat, che decide di ridurle lo stipendio della metà.
Nel frattempo, Doruk prepara una festa per Berk.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.