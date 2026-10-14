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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV14 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 14 ottobre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 14 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda mercoledì 14 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 14 ottobre

Fadik Sevin Atasoy (Sengul) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Fadik Sevin Atasoy (Sengul) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Ömer affronta le difficoltà economiche e il dolore per l’assenza di Kadir, cercando di prendersi cura delle sorelle.

Sengul, pur avendo riacquisito la memoria, continua a fingere di non ricordare nulla. Akif però la smaschera davanti a Nebahat, che decide di ridurle lo stipendio della metà.

Nel frattempo, Doruk prepara una festa per Berk.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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