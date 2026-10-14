La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 15 ottobre dalle 16:05 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Omer lotta contro la povertà, la fatica e la mancanza di Kadir, cercando di essere un bravo fratello maggiore e di provvedere alle sue sorelle.
Sengul, pur avendo recuperato la memoria, finge l’amnesia per paura che Orhan la cacci. Akif la smaschera davanti a Nebahat, che le dimezza lo stipendio.