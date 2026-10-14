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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV14 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 15 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda giovedì 15 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 15 ottobre dalle 16:05 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 15 ottobre

Yigit Koçat (Ömer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Yigit Koçat (Ömer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Omer lotta contro la povertà, la fatica e la mancanza di Kadir, cercando di essere un bravo fratello maggiore e di provvedere alle sue sorelle.

Sengul, pur avendo recuperato la memoria, finge l’amnesia per paura che Orhan la cacci. Akif la smaschera davanti a Nebahat, che le dimezza lo stipendio.

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