Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda lunedì 12 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Omer confessa a Ogulcan e Aybike di aver eliminato le foto che aveva nascosto, per cercare di aiutare Ohran.
Harika, spinta dalla speranza di migliorare la sua condizione economica, incita sua madre a stare con Resul, il quale le ha chiesto di sposarlo.
Emir, Dora e Ozge, con la collaborazione di Tolga, invitano Harika a uscire con loro per vendicarsi di Ogulcan.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.