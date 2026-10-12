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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV12 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 12 ottobre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 12 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda lunedì 12 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 12 ottobre

Gözde Türker (Harika) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Gözde Türker (Harika) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Omer confessa a Ogulcan e Aybike di aver eliminato le foto che aveva nascosto, per cercare di aiutare Ohran.

Harika, spinta dalla speranza di migliorare la sua condizione economica, incita sua madre a stare con Resul, il quale le ha chiesto di sposarlo.

Emir, Dora e Ozge, con la collaborazione di Tolga, invitano Harika a uscire con loro per vendicarsi di Ogulcan.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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