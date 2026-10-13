La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 14 ottobre dalle 16:05 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Omer cerca di non far mancare niente alle sue sorelle, nonostante la fatica, le difficoltà economiche e l’assenza di Kadir.
Akif scopre che Sengul continua a fingere di non ricordare nulla e la smaschera davanti alla moglie Nebahat che, per punizione, decide di dimezzarle lo stipendio.
Nel frattempo, Doruk organizza una festa a sorpresa per Berk.