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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV13 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 14 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda mercoledì 14 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 14 ottobre dalle 16:05 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 14 ottobre

Simge Selçuk (Nebahat) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Simge Selçuk (Nebahat) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Omer cerca di non far mancare niente alle sue sorelle, nonostante la fatica, le difficoltà economiche e l’assenza di Kadir.

Akif scopre che Sengul continua a fingere di non ricordare nulla e la smaschera davanti alla moglie Nebahat che, per punizione, decide di dimezzarle lo stipendio.

Nel frattempo, Doruk organizza una festa a sorpresa per Berk.

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