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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV13 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 13 ottobre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 13 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda martedì 13 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 13 ottobre

Ahu Yağtu (Suzan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Ahu Yağtu (Suzan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Suzan accetta l’invito a cena di Resul dopo aver rifiutato la richiesta di Akif che, ubriaco, la pregava di tornare insieme.

Parallelamente, Omer continua a lottare contro la povertà, la fatica e la mancanza di Kadir, cercando di essere un bravo fratello maggiore e di non far mancare nulla alle sue sorelle.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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