Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda martedì 13 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Suzan accetta l’invito a cena di Resul dopo aver rifiutato la richiesta di Akif che, ubriaco, la pregava di tornare insieme.
Parallelamente, Omer continua a lottare contro la povertà, la fatica e la mancanza di Kadir, cercando di essere un bravo fratello maggiore e di non far mancare nulla alle sue sorelle.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.