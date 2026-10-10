Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda sabato 10 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Sengul continua ad approfittare di Nebahat e Akif per trarne vantaggi, nonostante abbia ritrovato la memoria.
Grazie al progetto della biblioteca, tra Doruk e Asiye la complicità inizia a prevalere sulla rivalità.
Nel frattempo, Asiye viene difesa da Susen, dopo essere stata umiliata a causa delle sue condizioni economiche. Questo fatto, però, complica ancora di più i rapporti tra Harika e Susen.
Resul, invece, scatena la gelosia di Akif dopo avergli confessato l’interesse nei confronti di Susen.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.