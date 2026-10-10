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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV10 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 10 ottobre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 10 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda sabato 10 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 10 ottobre

Su Burcu Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Su Burcu Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Sengul continua ad approfittare di Nebahat e Akif per trarne vantaggi, nonostante abbia ritrovato la memoria.

Grazie al progetto della biblioteca, tra Doruk e Asiye la complicità inizia a prevalere sulla rivalità. 

Nel frattempo, Asiye viene difesa da Susen, dopo essere stata umiliata a causa delle sue condizioni economiche. Questo fatto, però, complica ancora di più i rapporti tra Harika e Susen.

Resul, invece, scatena la gelosia di Akif dopo avergli confessato l’interesse nei confronti di Susen.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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