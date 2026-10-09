La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda sabato 10 ottobre dalle 14:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Per far fronte ai problemi economici familiari, Omer inizia un lavoro come guardiano notturno in un cantiere.
Resul, che ha appena divorziato, confessa ad Akif di voler conquistare Suzan, scatenando la sua gelosia.