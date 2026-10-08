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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV09 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata dell'8 ottobre in prima serata in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda l'8 ottobre in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 8 ottobre in prima serata Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata dell'8 ottobre in prima serata

Cihan Simsek (Ogulcan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Cihan Simsek (Ogulcan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

La cena romantica tra Resul e Suzan viene interrotta dall'irruzione di Ayla, Akif e Nebahat. Ayla, furiosa per la loro relazione prematura, si vendica negando a Resul il divorzio e condannandolo a vivere il legame con Suzan in clandestinità.

A scuola, la sfida elettorale vede Doruk puntare tutto sulla proposta di aprire un cinema, ma Kaan, per sabotarlo, suggerisce lo stesso progetto ad Asiye. Il pareggio finale costringe il preside a nominarli entrambi rappresentanti. In virtù del risultato, Asiye ottiene che Doruk l'accompagni al rifugio per animali, mentre lui riesce a portarla a cena per San Valentino.

Durante l'appuntamento, Doruk propone di tornare insieme, ma Asiye, cauta, preferisce consolidare prima un rapporto di amicizia.

Nel frattempo, Sengul, smemorata, si presenta a casa di Nebahat in cerca di risposte; lei, ingenuamente, la mette a lavorare con l'intento di aiutarla.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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