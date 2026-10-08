La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda giovedì 8 ottobre in prima serata Canale 5.

La cena romantica tra Resul e Suzan viene interrotta dall'irruzione di Ayla, Akif e Nebahat. Ayla, furiosa per la loro relazione prematura, si vendica negando a Resul il divorzio e condannandolo a vivere il legame con Suzan in clandestinità.

A scuola, la sfida elettorale vede Doruk puntare tutto sulla proposta di aprire un cinema, ma Kaan, per sabotarlo, suggerisce lo stesso progetto ad Asiye. Il pareggio finale costringe il preside a nominarli entrambi rappresentanti. In virtù del risultato, Asiye ottiene che Doruk l'accompagni al rifugio per animali, mentre lui riesce a portarla a cena per San Valentino.

Durante l'appuntamento, Doruk propone di tornare insieme, ma Asiye, cauta, preferisce consolidare prima un rapporto di amicizia.

Nel frattempo, Sengul, smemorata, si presenta a casa di Nebahat in cerca di risposte; lei, ingenuamente, la mette a lavorare con l'intento di aiutarla.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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