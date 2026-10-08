La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 9 ottobre dalle 16:05 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
All'improvviso a Sengul torna la memoria. La donna ricorda così i crimini commessi da Akif e lo accusa apertamente di essere un assassino di fronte a tutta la famiglia.
Dopo averlo fatto, però, Sengul viene sopraffatta dalla paura: teme di essere nuovamente allontanata dal marito.