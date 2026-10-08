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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV08 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 9 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda venerdì 9 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 9 ottobre dalle 16:05 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 9 ottobre

Fadik Sevin Atasoy (Sengul) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Fadik Sevin Atasoy (Sengul) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

All'improvviso a Sengul torna la memoria. La donna ricorda così i crimini commessi da Akif e lo accusa apertamente di essere un assassino di fronte a tutta la famiglia.

Dopo averlo fatto, però, Sengul viene sopraffatta dalla paura: teme di essere nuovamente allontanata dal marito.

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