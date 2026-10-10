La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 12 ottobre dalle 14:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Omer confessa a Ogulcan e Aybike di aver eliminato le foto in cambio di denaro.
Harika, invece, sprona la madre a stare con Resul, spinta dalla necessità di uscire dalla povertà. Inoltre, Harika viene coinvolta nelle uscite di Emir, Ozge e Dora per vendicarsi di Ogulcan.