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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV10 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 12 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda lunedì 12 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 12 ottobre dalle 14:30 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 12 ottobre

Yigit Koçat (Ömer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Yigit Koçat (Ömer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Omer confessa a Ogulcan e Aybike di aver eliminato le foto in cambio di denaro.

Harika, invece, sprona la madre a stare con Resul, spinta dalla necessità di uscire dalla povertà. Inoltre, Harika viene coinvolta nelle uscite di Emir, Ozge e Dora per vendicarsi di Ogulcan. 

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