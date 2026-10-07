Mentre Sengul cerca di recuperare la memoria, Orhan è angosciato perché, dopo aver perso il lavoro, non ha i soldi per pagare Haluk.

Chiede così un prestito all'amico Mahmut, che però non può aiutarlo. Non gli resta quindi che chiedere una proroga.

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