La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 8 ottobre dalle 16:05 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Mentre Sengul cerca di recuperare la memoria, Orhan è angosciato perché, dopo aver perso il lavoro, non ha i soldi per pagare Haluk.
Chiede così un prestito all'amico Mahmut, che però non può aiutarlo. Non gli resta quindi che chiedere una proroga.