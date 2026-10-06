La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 7 ottobre, alle 16.10, su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Durante una festa studentesca scoppia una violenta rissa tra Omer e Tolga, che accusa il ragazzo di averlo separato da Cemile, di cui è innamorato.
Accecato dalla rabbia, Tolga appicca un incendio nel locale, intrappolando i ragazzi. Omer torna indietro per salvare la sorella Asiye, rimasta bloccata in bagno, ma entrambi finiscono intrappolati. Doruk, Kaan e Ogulcan rientrano per soccorrerli e riescono a portarli in salvo.