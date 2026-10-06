Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Tutto per la mia famiglia
SERIE TV06 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 7 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda mercoledì 7 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 7 ottobre, alle 16.10, su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 7 ottobre

Su Burcu Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Su Burcu Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Durante una festa studentesca scoppia una violenta rissa tra Omer e Tolga, che accusa il ragazzo di averlo separato da Cemile, di cui è innamorato.

Accecato dalla rabbia, Tolga appicca un incendio nel locale, intrappolando i ragazzi. Omer torna indietro per salvare la sorella Asiye, rimasta bloccata in bagno, ma entrambi finiscono intrappolati. Doruk, Kaan e Ogulcan rientrano per soccorrerli e riescono a portarli in salvo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • High school secrets
  • Il prezzo del tradimento
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • In sua difesa
  • Forget me not
  • Triangolo d'amore
  • Too young to love me
  • I segreti della porta accanto