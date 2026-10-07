La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 8 ottobre in seconda serata, alle 22.00, su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
All'istituto Ataman, Asiye e Doruk si sfidano nelle elezioni per il rappresentante degli studenti e decidono di scommettere sull'esito: se Doruk vincerà, Asiye dovrà uscire a cena con lui a San Valentino.