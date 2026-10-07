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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV07 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni dell'8 ottobre in prima serata

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda giovedì 8 ottobre in seconda serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 8 ottobre in seconda serata, alle 22.00, su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni dell'8 ottobre in seconda serata

Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia

All'istituto Ataman, Asiye e Doruk si sfidano nelle elezioni per il rappresentante degli studenti e decidono di scommettere sull'esito: se Doruk vincerà, Asiye dovrà uscire a cena con lui a San Valentino.

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