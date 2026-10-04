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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV04 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 5 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda lunedì 5 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 5 ottobre, alle 16.10, su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 5 ottobre

Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Cemile decide di lasciare Istanbul e trasferirsi a Smirne dall'amica Kader. In questo modo potrà proteggere sè stessa e gli Eren dalla furia di Tolga.

Quest'ultimo giura vendetta contro tutti coloro che ritiene responsabili della partenza di Cemile. A scuola si consegnano le pagelle mentre Omer lascia il lavoro trovato grazie a Susen, sentendosi umiliato dopo aver scoperto che sarebbe stata lei a pagargli lo stipendio.

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