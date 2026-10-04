La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 5 ottobre, alle 16.10, su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cemile decide di lasciare Istanbul e trasferirsi a Smirne dall'amica Kader. In questo modo potrà proteggere sè stessa e gli Eren dalla furia di Tolga.
Quest'ultimo giura vendetta contro tutti coloro che ritiene responsabili della partenza di Cemile. A scuola si consegnano le pagelle mentre Omer lascia il lavoro trovato grazie a Susen, sentendosi umiliato dopo aver scoperto che sarebbe stata lei a pagargli lo stipendio.