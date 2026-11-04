La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 5 novembre dalle 16:00 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Akif dice a Nebahat di non amarla più e di voler divorziare al più presto, deludendo le speranze della donna di ricostruire il loro rapporto.
Suzan viene scagionata e torna in libertà; mentre Ayla e Berk cercano di affrontare il lutto per la morte di Resul.