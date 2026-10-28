La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 29 ottobre dalle 16:00 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Akif, approfittando della situazione economica di Resul, si offre di acquistare le sue quote societarie. Resul, però, capisce subito le reali intenzioni e decide di ingaggiare Murat per raccogliere prove contro il socio.