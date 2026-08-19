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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV19 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 20 agosto

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda giovedì 20 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 20 agosto dalle 17:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 20 agosto

Halit Özgür Sarı (Kadir) e Cüneyt Mete (Orhan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Halit Özgür Sarı (Kadir) e Cüneyt Mete (Orhan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Orhan viene finalmente riammesso a scuola.

Aybike e Berk cercano di vivere la loro relazione con serenità, ma sono preoccupati per le possibili ripercussioni del ritorno di Orhan nell’istituto.

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