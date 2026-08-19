La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 20 agosto dalle 17:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Orhan viene finalmente riammesso a scuola.
Aybike e Berk cercano di vivere la loro relazione con serenità, ma sono preoccupati per le possibili ripercussioni del ritorno di Orhan nell’istituto.
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