La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 16 ottobre dalle 16:05 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ayla assume il ruolo di responsabile amministrativa dell'istituto. Omer tenta di trovare insieme a Ogulcan un modo per guadagnare qualche soldo vendendo acqua.
Nebahat realizza con dolore che il suo matrimonio è ormai finito, mentre Akif rivela a Suzan di essere andato via da casa.