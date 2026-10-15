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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV15 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 16 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda venerdì 16 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 16 ottobre dalle 16:05 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 16 ottobre

Simge Selçuk (Nebahat) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Simge Selçuk (Nebahat) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Ayla assume il ruolo di responsabile amministrativa dell'istituto. Omer tenta di trovare insieme a Ogulcan un modo per guadagnare qualche soldo vendendo acqua.

Nebahat realizza con dolore che il suo matrimonio è ormai finito, mentre Akif rivela a Suzan di essere andato via da casa.

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