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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV12 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 13 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda martedì 13 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 13 ottobre dalle 16:05 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 13 ottobre

Celil Nalçakan (Akif) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Celil Nalçakan (Akif) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Akif, ubriaco, va a casa di Suzan e la prega di concedergli un’altra possibilità ma lei lo rifiuta, per poi uscire a cena con Resul la sera seguente.

Parallelamente, Omer continua a lottare contro la sua situazione economica precaria.

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