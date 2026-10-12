La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 13 ottobre dalle 16:05 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Akif, ubriaco, va a casa di Suzan e la prega di concedergli un’altra possibilità ma lei lo rifiuta, per poi uscire a cena con Resul la sera seguente.
Parallelamente, Omer continua a lottare contro la sua situazione economica precaria.