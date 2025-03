Le nuove puntate di Tradimento, andate in onda il 15 marzo su Canale 5, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Le nuove puntate della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, sono andate in onda sabato 15 marzo nel pomeriggio di Canale 5. Le puntate sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama delle puntate del 15 marzo

Elmas e Guzide arrivano a casa di Yesim accompagnate dalla polizia: Yesim viene arrestata con l'accusa di omicidio per la morte di Burcu.

Yesim cerca di difendere la propria innocenza, assistita da Tarik. Il procuratore presenta una registrazione di una conversazione tra Yesim e Tolga, nella quale si discute delle telecamere di sicurezza che hanno ripreso l'omicidio. La situazione si complica e Yesim viene incarcerata.

Oltan parte per Londra e consiglia al figlio come comportarsi riguardo a Oylum e Behram.

Guzide fa visita a Yesim in carcere per intimarle di smettere di infastidirla. Mentre Guzide si allontana, sopraggiunge Tarik che comunica a Yesim che dovrà attendere il processo in carcere.

Refik, ex dipendente di Oltan, punta una pistola contro Ozan e Zelis e li prende in ostaggio.