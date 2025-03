Le nuove puntate di Tradimento, andate in onda il 9 marzo su Canale 5, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Le nuove puntate della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, sono andate in onda domenica 9 marzo in prima serata di Canale 5. Le puntate sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama delle puntate del 9 marzo

L'avvocato Elmas, determinata ad umiliare Tarik, decide di condividere pubblicamente il video di Ozan e Tarik che litigano.

Yesim, per vendicarsi, accetta l'offerta di Nihal e fa credere a Tarik che Melis sia sua figlia per chiedergli 500mila dollari in cambio del silenzio. Tarik accetta di dare a Nihal solo 200mila dollari, soldi che la donna decide di tenere per sé.

Ozan e Oylum confessano a Guzide che Tarik ha cercato di corromperli per portarli dalla sua parte ma che hanno rifiutato i suoi soldi. Ozan ammette anche di aver iniziato a lavorare per Oltan per trovare materiale con cui ricattarlo a sua volta.

Umit sente e riprende la conversazione tra Yesim e Nihal riguardo la truffa nei confronti di Tarik.

Elmas legge la mail di Tarik in merito al test del DNA per la paternità e alla transazione bancaria e decide di dire tutto a Guzide.

Tradimento, Oltan muore per proteggere Tolga?

Tolga organizza un incontro con Guzide, Oylum ed Oltan, per comunicare a quest'ultimo che vuole tagliare ogni rapporto con lui.

Durante una sparatoria, Oltan sacrifica la propria vita per difendere il figlio da un proiettile destinato a lui.