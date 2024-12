La nuova puntata di Tradimento, andata in onda l'8 dicembre in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La prima puntata della nuova serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 8 dicembre in prima serata su Canale 5.

La prima puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata dell'8 dicembre

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy) in una scena di Tradimento

Guzide sta ispezionando la casa di una donna coinvolta in un caso su cui sta lavorando. Questa abitazione, però, confina con la seconda casa di Tarik, dove la sua seconda moglie Yesim vive insieme alla loro figlia. Guzide si insospettisce sentendo la voce del marito che esce dal palazzo e decide di fare una chiacchierata con Yesim. Appresa la triste verità, decide di vendicarsi proprio durante la festa. Guzide smaschera Tarik davanti ad amici e parenti, nonché di fronte alla moglie Yesim e alla loro figlia, la cui vita va in frantumi.

Oltre al dolore per le bugie e i tradimenti, giunge la notizia che Oylum ha avuto un incidente in moto ad Ankara, che ha causato la morte di un ciclista. Sconvolta, per aver scoperto che sua figlia le ha mentito e soprattutto per la preoccupazione, Guzide si precipita da lei in ospedale. Per fortuna, Oylum sta bene, ma ha bisogno del sostegno di Guzide, come mamma e come giudice.

Infatti, la ragazza viene incolpata ingiustamente del decesso del ciclista, ma il responsabile è Tim. Figlio di un ambasciatore, Tim pensa di farla franca. Guzide, con il prezioso aiuto di Sezai, si mette sulle sue tracce, scoprendo che Tim in realtà non gode dell'immunità penale e sta cercando di scappare all'estero. I due fanno il possibile per fermarlo.

Nel frattempo, Ozan e Kaan cercano di recuperare il denaro perso.

Guzide e Sezai tentano di fermare l’aereo su cui si è imbarcato Tim, sospettato, insieme a Oylum, dell’omicidio di un ciclista in seguito a un incidente stradale. Dopo aver rilasciato le loro dichiarazioni, la prima udienza di Oylum, con suo padre Tarik come avvocato, si conclude con la richiesta, a carico della ragazza, della custodia cautelare, che tuttavia viene respinta. La buona notizia non sembra alleggerire gli animi della famiglia. Guzide non riesce più a sopportare i segreti del marito e della figlia e affronta entrambi.

Successivamente, il giudice decide di prendere posizione e cacciare il suo marito infedele da casa. Intanto Ozan cerca dei soldi per ripagare un debito e Umit vede la sua stessa casa affittata da sconosciuti.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE