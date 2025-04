La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 7 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda lunedì 7 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 7 aprile

Una scena di Tradimento

Guzide decide di lasciare che sia Mualla a indagare su dove si nascondono Behram e Oylum, ma Tarik non intende starsene con le mani in mano e contatta un'agenzia investigativa per ritrovare sua figlia.

Ebru attira con l'inganno Yesim in albergo: le promette di portarle Oyku di nascosto, ma la conduce in una camera vuota e la droga, facendola addormentare.

