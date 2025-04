La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 5 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda sabato 5 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 5 aprile

S entendosi insultata dalle parole di Guzide, Mualla rivela alla famiglia Yenersoy che Oylum è incinta e, dopo una lite furiosa, torna all'albergo di Behram insieme alla propria famiglia. Guzide è distrutta dal fatto che sua figlia le abbia tenuto nascosta una notizia simile, ma decide di offrire a Oylum il suo supporto e la accompagna da un ginecologo per abortire. Le due donne vengono seguite, a loro insaputa, da Levent, il quale avverte immediatamente Behram.

Nel mentre, Ilknur chiede aiuto a Zelis per saldare la parcella dell'avvocato che si occupa delle sue denunce per insolvenza, ma senza successo; dopo poco suona alla porta Ozan, che consegna a Ilknur il denaro che Zelis ha dato a Guzide per ripagare tutti gli oggetti trafugati da Yesim. Oylum va dalla ginecologa per abortire, ma poco prima dell'inizio dell'operazione irrompe Guzide in ambulatorio per fermarla. Behram, avvisato da Levent che le ha seguite, le raggiunge in clinica e quando scopre che Oylum non ha abortito, scoppia in un pianto di gioia.

