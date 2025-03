La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 4 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda martedì 4 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

Tradimento, la trama della puntata del 4 marzo

Elmas comunica a Guzide e famiglia il suo piano che riguarda Tarik. Oylum si offre di prendere il cellulare del padre per farci installare uno spyware.

Ilknur rimprovera a Yesim di parlare troppo e le suggerisce un modo per impossessarsi dei soldi di Tarik. Yesim accoglie Tarik a casa e gli chiede di tornare insieme come un tempo.

