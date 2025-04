La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 4 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda venerdì 4 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 4 aprile

Durante il processo, Tarik afferma di voler ritirare la querela verso Guzide. Anzi, le chiede di tornare insieme e di perdonargli tutto. Sbalordita, Guzide ribadisce al giudice di volere il divorzio. All'uscita dall'aula del tribunale, Yesim aggredisce Tarik accusandolo di aver rovinato la sua vita e quella di sua figlia. Tarik dice a Oyku che sua madre non vuole più vederla.

