Chiara Ferragni contro l'inviato di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino: "Anche meno"

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque in onda giovedì 22 maggio, Myrta Merlino commenta il video diventato virale sul web che riprende l'incontro tra Chiara Ferragni e l'inviato della trasmissione di Canale 5, Michel Dessì. Come si vede nella clip che circola sui social e mandata in onda da Pomeriggio Cinque, il giornalista ha avuto uno scontro con le guardie del corpo dell'influencer e imprenditrice dopo averle posto alcune domande.

L'accaduto è stato ripreso all'Auditorium di Roma, che il 22 maggio ha ospitato un'iniziativa del Codacons sulla violenza sulle donne con Chiara Ferragni ospite d'onore. Presente all'evento anche l'inviato di Pomeriggio Cinque Michel Dessì che ha colto l'occasione per fare alcune domande all'imprenditrice e influencer. Quando il giornalista si è avvicinato a Chiara Ferragni, le guardie del corpo che la stavano scortando hanno avuto una reazione definita dalla stessa Myrta Merlino "insensata" con "mani addosso e mani sulla telecamera". "Perché mai tanto nervosismo - domanda in diretta a Pomeriggio Cinque la conduttrice - Perché mai tanta tensione, ci siamo chiesti. Facciamo solo il nostro mestiere".

"Quando si segue un personaggio pubblico a un evento, lo si fa anche con il Presidente della Repubblica, si fanno domande anche di stretta attualità - commenta Myrta Merlino dopo la messa in onda del video dell'accaduto - Fa parte del gioco e Chiara Ferragni, che il gioco lo ha condotto per molto tempo, dovrebbe saperlo bene (...) Direi a Chiara 'non prendiamoci troppo sul serio, anche meno'. I bodyguard, questa sceneggiata, per due domande del tutto normali".

