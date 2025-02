La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 26 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della nuova serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda mercoledì 26 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 26 febbraio

Tolga scopre che Behram ha aiutato Oylum a scassinare casa di Yesim e si ingelosisce. Lei si giustifica dicendo che non significa nulla, ma lui si arrabbia e si allontana da lei.

Guzide è sconvolta per il racconto di Sezai e non sa cosa fare per aiutarlo. Oltan sospetta che Yesim abbia spinto Burcu sotto il treno e insinua il dubbio in Tolga.

