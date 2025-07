La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 23 luglio nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 23 luglio

Bahar torna a casa ed Enver dice a Sirin di cederle la sua camera. La ragazza rifiuta e Hatice, per placare gli animi, decide di scambiare la loro camera matrimoniale con quella di Bahar e i bambini, suscitando la gelosia di Sirin che escogita un espediente per evitare di donare il sangue a Bahar per l'intervento. Bahar va a prendere i bambini a scuola e rischia di essere investita da un'auto, guidata da Julide, la madre di Sarp. Per Bahar la convivenza a casa di Enver e Hatice diventa sempre più faticosa, soprattutto perché Sirin, mal sopportando la sua presenza, arriva al punto di fuggire di casa nottetempo aiutata da Levent. La scomparsa di Sirin getta Hatice in un tale sconforto che accusa Bahar di essere la prima responsabile di questa situazione.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE