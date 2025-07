La puntata del 24 luglio di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 24 luglio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 24 luglio

D eciso a vendicarsi, Haluk dona a Yekta uno splendido appartamento che sarà sede del nuovo studio Tilmen, a patto che l'avvocato lavori solo per lui.

Ilgaz arriva a casa di Gul al mattino e dice che hanno trovato Serdar nella discarica. Gul e Parla sono disperate e non riescono a calmarsi.

Ceylin riceve la telefonata di Arda che le chiede aiuto. È tornato a casa e sua moglie e sua figlia sono scomparse. In casa ci sono tracce di sangue dappertutto.

Anche Metin e Cinar intanto vengono a sapere dal telegiornale della morte di Serdar.

Yekta si reca a casa della madre di Serdar per farsi dare la procura e la accompagna all'obitorio per il riconoscimento del figlio.

La costringe inoltre a dichiarare a Ilgaz ed Eren che le ragazze, Parla, Tugce e Merve, erano andate a casa sua per chiedere informazioni su suo figlio. Si renderà quindi necessario convocarle per una dichiarazione.

Ceylin si incontra con Lacin e le chiede spiegazioni: non capisce come mai abbia accolto in casa il marito.

