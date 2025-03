La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 25 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda martedì 25 marzo nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 25 marzo

In seguito alla discussione con Tolga riguardo Ozan, Oltan decide di sfrattare l'azienda informatica del figlio dagli uffici di sua proprietà e il rapporto tra i due finisce col naufragare definitivamente.

Il team di Tolga viene accolto in casa del capo per preparare un'importante presentazione per l'indomani e Selin piomba sul posto senza invito per dare sostegno non richiesto a Tolga.

Tolga non sa come allontanare Selin senza ferire i suoi sentimenti.

