La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 24 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della nuova serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda lunedì 24 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 24 febbraio

In un bar, Ozan è colpito dalla bellezza di una ragazza. Uscendo dal locale con Mesut, la vedono mentre si dirige verso la barca di Oltan.

La sera, finalmente a casa, Sezai confessa a Guzide il suo grande dolore: si sente in colpa per aver indotto sua moglie al suicidio, quattordici anni prima, accusandola di un tradimento che non aveva commesso.

