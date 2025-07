La nuova puntata della serie La notte nel cuore, andata in onda domenica 6 luglio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda domenica 6 luglio è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 6 luglio de La notte nel cuore.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte ne cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La notte nel cuore: la trama del 6 luglio

Sevilay e Nuh cercano di fuggire insieme, ma vengono fermati da Hikmet che denuncia il giovane per rapimento. Chiarito il fatto alla centrale di polizia, i due vengono rilasciati.

Una volta a casa, Hikmet minaccia la figlia e la obbliga ad acconsentire alle nozze con Cihan. Samet, in lacrime, prega Cihan di sposare la ragazza per salvare il patrimonio di famiglia.

Con una telefonata improvvisa, Sultan comunica a Nuh e Melek che Mehmet ha avuto un grave incidente: i due corrono ad Aksu.

Viene celebrato il matrimonio di Cihan e Sevilay e Nuh e Melek lo scoprono mentre la cerimonia si sta concludendo.

Sevilay si accorge della presenza di Nuh e vuole andare da lui. Hikmet la ferma, minacciandola di uccidere Nuh.

Nuh e Melek decidono di andare via, ma poi ripensano al loro scopo principale: ottenere la verità da Sumru. Cercano di mettere da parte i loro sentimenti e tornano di nuovo alla villa.

Hikmet vuole convincere Samet a licenziare al più presto i due gemelli.

