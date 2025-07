Segreti di famiglia 2, la puntata del 7 luglio in streaming

La puntata del 7 luglio di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 7 luglio dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 7 luglio

Eren, Ilgaz e Pars perlustrano la villa. Ilgaz si rende conto che il seminterrato è troppo piccolo per una villa così grande. Quindi gli uomini lo liberano e trovano una porta scorrevole nascosta, la aprono e vedono che dentro c'è un portatile che riprende in diretta cosa sta succedendo nel nascondiglio in cui sono rinchiuse le persone rapite.

Nel frattempo, Cigdem provoca Ceylin e cerca di colpirla con un coltello, ma interviene Burak che riesce a disarmare Cigdem. La scena viene vista da Pars e gli altri, che irrompono nel nascondiglio e liberano i prigionieri.

Intanto Pars, Derya ed Eren ragionano insieme per cercare di capire se Burak sia il responsabile e alla fine decidono di arrestarlo. Burak viene dimesso e portato in centrale con l'accusa di omicidio plurimo. Poco dopo viene dimessa anche Ceylin.

Ceylin dice a Ilgaz che crede che Burhan sia stato ucciso da uno dei prigionieri. Haluk, dopo che Mahmut si rifiuta di difendere il nipote, contatta Yekta.

