Negli episodi 19, 20 e 21 della nuova serie turca La notte nel cuore, andati in onda domenica 6 luglio giugno e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Sevilay e Nuh vengono fermati dalla polizia in seguito a una denuncia di rapimento.

Cihan confessa il suo amore a Melek. Hikmet minaccia Sevilay di uccidere Nuh se lei non acconsentirà alle nozze con Cihan.

Samet, in lacrime, prega Cihan di sposare Sevilay per salvare il patrimonio di famiglia.

Nuh e Melek partono per Aksu per incontrare un amico che è rimasto ferito in un incidente. Mentre i gemelli stanno tornando alla villa, vengono celebrate le nozze di Cihan e Sevilay.

Hikmet vuole convincere Samet a licenziare Nuh e Melek. Dopo essersi allontanati, i gemelli tornano alla villa e Nuh chiede spiegazioni a Sevilay.

Cihan affronta Sevilay e le racconta tutta la verità sul matrimonio e sulla malattia di suo padre.

