La nuova puntata della nuova serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 16 febbraio in prima serata di Canale 5.

La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 16 febbraio

Oylum e Tolga vanno a cena da Oltan sulla sua barca, dove vengono accolti con gioia. Oylum racconta a Oltan di essere stata minacciata con una pistola e Oltan la convince a sporgere denuncia.

Oylum prova a telefonare all'uomo che possiede la registrazione dell'accaduto ma lui non risponde. Behram è a cena nella barca vicina a quella di Oltan, sente tutta la conversazione e non risponde volutamente al cellulare.

Yesim continua a non trovare Oyku. Alla notizia che potrebbe essere stata investita, sviene. Si sveglia in ospedale e cerca di fuggire per andare a cercare la figlia.

Tarik si trova a fronteggiare i suoi due figli, Ozan e Oylum. Alla fine, li caccia dal suo ufficio, tagliando ogni legame e dichiarando che non li considererà più suoi figli.

Guzide viene trascinata in un dilemma straziante: Oltan vuole che Guzide emetta un verdetto a suo favore in tribunale e, se non accetterà, l'uomo diffonderà un video compromettente di suo figlio.

Ozan viene assunto al cantiere da Oltan e trova delle incongruenze nei conti del cantiere, scoprendo che qualcuno sta approfittando della situazione.

Decide di confrontarsi con Refik, un collega sospettato di sottrarre denaro attraverso fatture gonfiate. La discussione degenera presto in una rissa.

